La solicitud fue efectuada por los directivos de la empresa con sede en Tres Arroyos con el patrocinio de un estudio jurídico local.

Ads

La decisión implica el inicio de un proceso contemplado en la Ley de Quiebras, que prevé diferentes etapas y no descarta que en algún momento la histórica firma pueda reactivarse.

La empresa atraviesa una crisis financiera, con imposibilidad de cumplir con sus obligaciones así como la pérdida de capacidad productiva.

Ads

Puede interesarte

La consecuencia más grave de esta decisión es la pérdida inmediata de 100 puestos de trabajo, con el consecuente impacto social y económico en Tres Arroyos.

El secretario general del Sindicato de la Carne, Néstor García, dio su opinión al respecto, y expresó que “nos sorprendió esto el pedido de quiebra, porque había interés de empresarios chinos en venir; ahora los empleados consideran que los dejaron “tirados””.

Ads

“La empresa no venía bien, cumpliendo con algunos pagos, pero de un pedido de quiebra a una quiebra decretada es diferente”, explicó en declaraciones a LU24. “Vamos a cuidar la planta no por los propietarios sino por los trabajadores, vamos a tratar de acomodar el lugar porque esto es el trabajo de los trabajadores de Anselmo que han puesto el pecho para sacar esto adelante, y trataremos de confeccionar una cooperativa, hoy estamos mucho mejor armados que en otras oportunidades, y consideramos hoy que la gente tenía que llevarse carne porque no iban a cobrar”, dijo, con esperanza de llegar a una solución.

García señaló que “no han pedido nada en especial, esperan pagar las deudas que están en pesos, tienen que refinanciar y hablar con los acreedores, que sería lo ideal para beneficiar a todos y a los trabajadores”.