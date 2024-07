El frigorífico “La Mascota, ubicado en Bahía Blanca fue robado 18 veces en un mes y medio. Su propietario ya no sabe qué hacer por los reiterados hechos de inseguridad. Ya intentaron con varias medidas de seguridad pero ninguna fue efectiva.

"En un mes y medio nos entraron a robar 18 veces. Anoche tuvimos robo y daño, esto es recurrente y habitual. Ahora pusimos un perro guardián, pero le han pegado y lo envenenaron. Por suerte lo llevamos a una veterinaria y lo salvaron", relevó Pablo Dasso en diálogo con la radio bahiense LU2.

Ya probaron con un sereno pero le dispararon y decidió dejar de trabajar, con cámaras de seguridad y se las robaron. "Entramos todos los días con miedo. No sabemos en quién creer, no lo digo por la seguridad de la Provincia, pero institucionalmente no nos ampara nadie", dijo Dasso.

El propietario especificó que se llevan elementos cono balanza, caños de cobre pero además provocan daños y rompen paredes o cámaras de refrigeración cuyas cargas cuestan 700 mil pesos.

"Evidentemente ya conocen el frigorífico de punta a punta, saben por dónde entrar y cómo", se resignó.

Según Dasso desde la Comisaría Sexta le dijeron que no tiene recursos ya que disponen de dos móviles para toda la jurisdicción.