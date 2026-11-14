Un jugador de San Martín de Burzaco resultó herido de bala cuando intentaba separar una pelea entre conocidos en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre y la víctima fue identificada como Rodrigo Díaz.

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Según informó el medio local Noticias de Brown, el futbolista recibió un disparo en la parte posterior del muslo izquierdo, a la altura del isquiotibial. El proyectil ingresó por esa zona y salió por la parte interna de la pierna.

Debido a la gravedad de la lesión, Díaz debió ser operado de urgencia. Actualmente permanece internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa bajo observación médica. Los profesionales siguen de cerca su evolución y no descartan que necesite una segunda intervención quirúrgica.

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En medio de su recuperación, el jugador realizó un pedido de donantes de sangre a través de sus redes sociales. Allí indicó que quienes quieran colaborar deben mencionar su nombre y apellido y aclarar que se encuentra internado en la habitación 201.

"Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!", expresó Díaz.

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