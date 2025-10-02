Una violenta situación de inseguridad se vivió en Coronel Pringles, cuando un grupo de jóvenes protagonizó disturbios una de las plazas locales y terminó enfrentándose con la Policía. El operativo concluyó con aprehendidos y efectivos heridos.

El episodio ocurrió por la tarde, cuando vecinos llamaron al 911 para denunciar peleas en el espacio público. Testigos señalaron que en el lugar había niños y familias que no podían disfrutar de la plaza debido a la violencia del grupo, que portaba caños, piedras y palos.

Al arribar los móviles policiales, los jóvenes se dispersaron y buscaron refugio en una vivienda aledaña donde, según los vecinos, suelen reunirse y generar desorden. En ese domicilio reside una mujer que se encuentra bajo investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

La situación escaló cuando los efectivos intentaron identificar a los implicados: los jóvenes reaccionaron con agresiones, arrojando piedras, palos y botellas. El jefe de la Estación de Policía Comunal resultó herido en una mano tras recibir un golpe con un fierro. Además, se registró la rotura de un vidrio de un auto particular.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos tres menores de 14 y 17 años y una joven de 19, acusada de intentar impedir la intervención policial. Se iniciaron actuaciones judiciales por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño”, con intervención de la UFIJ N.º 3 del Fuero Penal Juvenil y la UFIJ N.º 15 de Bahía Blanca.

Para garantizar la seguridad en el barrio, se dispuso la llegada de efectivos de la Delegación UTOI Bahía Blanca, quienes reforzarán la presencia policial.