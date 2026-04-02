Un héroe de Malvinas tendrá su calle en San Miguel: la arriesgada maniobra por la que obtuvo una condecoración
El nombre del veterano Jorge Rodolfo “Picho” Svendsen, quedó inmortalizado en la localidad de Bella Vista.
En un nuevo aniversario del Guerra de Malvinas, el municipio de San Miguel rindió homenaje a uno de sus vecinos más reconocidos, el veterano Jorge Rodolfo “Picho” Svendsen, cuyo nombre quedó inmortalizado en una calle de Bella Vista.
La nueva arteria, ubicada entre Río Segundo y Munzón, forma parte de un sector urbano recientemente desarrollado, que se extiende desde el arroyo Los Berros hasta el río Reconquista. Desde ahora, el nombre de Svendsen quedará ligado para siempre a la memoria colectiva de la comunidad.
El acto contó con la presencia del intendente Jaime Méndez, familiares, amigos, vecinos y excombatientes, quienes acompañaron un homenaje cargado de emoción.
¿Quién es “Picho” Svendsen?
Su historia se remonta a 1982, durante el conflicto del Atlántico Sur, donde protagonizó una acción que lo convirtió en símbolo de valentía. En el Estrecho de San Carlos, en medio de condiciones extremas, logró posar su helicóptero en el mar para rescatar al piloto José César Arca. La maniobra, considerada de altísimo riesgo, permitió salvarle la vida en pleno escenario de combate.
Por este acto heroico, Svendsen fue condecorado con la medalla “al valor en combate”, la segunda distinción militar más importante de la Argentina.
Durante el homenaje, Arca estuvo presente y le dedicó unas palabras cargadas de emoción, recordando aquel episodio que los unió para siempre.
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