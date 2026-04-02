En un nuevo aniversario del Guerra de Malvinas, el municipio de San Miguel rindió homenaje a uno de sus vecinos más reconocidos, el veterano Jorge Rodolfo “Picho” Svendsen, cuyo nombre quedó inmortalizado en una calle de Bella Vista.

Ads

La nueva arteria, ubicada entre Río Segundo y Munzón, forma parte de un sector urbano recientemente desarrollado, que se extiende desde el arroyo Los Berros hasta el río Reconquista. Desde ahora, el nombre de Svendsen quedará ligado para siempre a la memoria colectiva de la comunidad.

El acto contó con la presencia del intendente Jaime Méndez, familiares, amigos, vecinos y excombatientes, quienes acompañaron un homenaje cargado de emoción.

Ads

¿Quién es “Picho” Svendsen?

Su historia se remonta a 1982, durante el conflicto del Atlántico Sur, donde protagonizó una acción que lo convirtió en símbolo de valentía. En el Estrecho de San Carlos, en medio de condiciones extremas, logró posar su helicóptero en el mar para rescatar al piloto José César Arca. La maniobra, considerada de altísimo riesgo, permitió salvarle la vida en pleno escenario de combate.

Ads

Por este acto heroico, Svendsen fue condecorado con la medalla “al valor en combate”, la segunda distinción militar más importante de la Argentina.

Durante el homenaje, Arca estuvo presente y le dedicó unas palabras cargadas de emoción, recordando aquel episodio que los unió para siempre.

NUEVA CALLE EN HONOR A “PICHO” SVENDSEN, HÉROE DE MALVINAS 🇦🇷



Hoy, bajo una fuerte lluvia, vivimos un momento muy especial que hizo de este homenaje un recuerdo inolvidable.



Colocamos el nombre de Jorge Rodolfo "Picho" Svendsen, veterano de Malvinas y vecino de San Miguel, en… pic.twitter.com/OQ0pVjcMfo — Jaime Méndez (@jaimemendezh) April 1, 2026