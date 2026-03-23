Un hombre de 57 años fue detenido este domingo por la noche en Bahía Blanca, acusado de atacar a golpes a su expareja y de circular armado en su vehículo. El procedimiento se concretó tras un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia de género.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió minutos antes de las 21.00, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron ante la denuncia. En el lugar, una mujer relató que había sido agredida por su expareja, quien le propinó varios golpes de puño antes de darse a la fuga.

A partir de la denuncia, la policía desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso en el Barrio Noroeste. El hombre se desplazaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10.

Ads

El detenido fue identificado como Carlos Viera. Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 marca Jaguar, cargado con siete municiones intactas, y dos cuchillos, lo que agravó su situación judicial.

Tras la aprehensión, el acusado fue trasladado a la Comisaría Quinta. La causa quedó en manos de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, donde fue caratulada como lesiones e infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas.

Ads