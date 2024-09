Un bahiense de 66 años, Roberto Luis Núñez, estaba en el Bingo Bahía pero comenzó a discutir con una mujer de 30 años y todo terminó en un escándalo. Según el relato del acusado “estaba embobado con su belleza y como viejo boludo, perdí la cabeza”.

“Con ella éramos muy amigos, pasó algo raro, hice algo que no debía. Tengo orden de mi abogada y me recomendó que no salga en los medios. No niego lo que hice porque las cámaras me condenan”, explicó Núñez al programa radial “Bahía Hoy”.

De acuerdo a las fuentes policiales le habría dado un botellazo a la mujer pero él lo niega:

“No le di un botellazo, ella se cayó y se golpeó con una butaca. La botella ya estaba en el piso y yo solo la levanté. A esta mujer la conocí en el Bingo hace un año, hicimos una amistad, íbamos a la casa uno del otro, cenábamos en el Víctor y me pedía plata”, aseguró.

Para justificar su accionar, relató: “Es muy linda, estaba embobado con su belleza y como viejo boludo, perdí la cabeza. Me sentí humillado y le di un cachetazo. No lo debía haber hecho, pero hay que estar en esa circunstancia”.