Un trágico episodio cuando un hombre de 66 años falleció tras descompensarse en las escalinatas de acceso a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

Ads

El hecho ocurrió a metros de la entrada ubicada en la esquina de San Martín y Padre Salvaire. La víctima, oriunda de la localidad de Del Viso, partido de Pilar, se encontraba de visita en la ciudad y recorría el Santuario cuando sufrió una descompensación repentina.

Según informó el medio LujanHoy, el hombre habría sufrido un infarto. Personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo de inmediato y le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero pese a los esfuerzos realizados no lograron salvarle la vida.

Ads

Tras el fallecimiento, el sector fue vallado a la espera de la intervención de la Policía Científica. Sin embargo, varias horas después del hecho, el cuerpo aún permanecía tendido en el lugar, a la espera de la llegada de los peritos para llevar adelante las actuaciones correspondientes.

Puede interesarte

Ads