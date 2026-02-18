Un hombre de 57 años falleció tras caer con su parapente en el aeroclub de General La Madrid. La víctima fue identificada como Pablo Damián García, oriundo de Tornquist.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar y publicados por el medio verte.tv, el accidente se produjo cuando el parapente atravesó una zona de turbulencia, lo que habría provocado la pérdida de control y la posterior caída desde una altura considerable.

Tras el impacto, una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia al hombre al centro de salud local. Sin embargo, al momento de su ingreso, García ya no presentaba signos vitales.

En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) local, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

La causa fue caratulada como “Averiguación Causal de Muerte” y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de General La Madrid, encabezada por la Dra. Colantonio, con intervención de la UFI Nº 7 de Olavarría, a cargo del Dr. Urlezaga. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer con precisión cómo se produjo el trágico accidente.

