Un hombre fue condenado a 5 años y medio de prisión por distintos hechos de abigeato que se cometieron en campos del partido de Ayacucho, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

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La pena fue dictada por el juez unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Dolores, Juan Martín Enzagaray, quien consideró acreditada la responsabilidad penal de Carlos Alberto Saturnino Fernández como coautor de los delitos de “abigeato triplemente agravado” en dos ocasiones y “abigeato doblemente agravado en grado de tentativa”, todos en concurso real entre sí.

Asimismo, se dictó la declaración de reincidencia del imputado y se le impuso el pago de las costas del proceso de conformidad con lo pactado entre la fiscal Graciela Andriuolo y la defensa técnica a cargo de Diego González, acuerdo que fuera ratificado por el propio encausado en la audiencia.

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Los hechos juzgados fueron cometidos en el partido de Ayacucho durante el mes de agosto del 2025, según publicó el portal Diario Compromiso.

El primero de los hechos que se le imputaron, ocurrió entre el 9 y el 10 de agosto del 2025 en establecimiento rural San José del Lengueyú, ubicado en el cuartel 12. Allí más de tres personas, entre las que se encontraba Fernández, ingresaron al lote número 2 y se apoderaron ilegítimamente de seis vaquillonas raza Aberdeen Angus, color negro de unos 300 kilos cada una. Los delincuentes dieron muerte a los animales mediante disparos en la cabeza y los despostaron en el sitio dejando únicamente las cabezas para luego trasladar la carne en un vehículo tipo camioneta.

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En otro de los hechos, que sucedió entre el 12 y el 13 de agosto del 2025 en un establecimiento rural ubicado sobre el camino a Egaña, tras cortar los tres hilos inferiores del alambrado perimetral los autores ingresaron al potrero número 1 y sustrajeron cinco vaquillonas de dos años y aproximadamente 340 kilos cada una, dejando en el terreno solo las panzas. Un sexto animal fue matado de un disparo en la cabeza. La carne fue retirada en un vehículo utilitario.

Por último, en la misma franja temporal en el predio La Tapera lindante al anterior, luego de romper un eslabón de la cadena de la tranquera de acceso, los sujetos intentaron apoderarse de un ternero Aberdeen Angus negro de 140 kilos. Si bien le dieron muerte degollándolo no lograron faenarlo ni sustraerlo.

Para su resolución, el juez valoró las actuaciones labradas por el Comando de Prevención Rural de Ayacucho, las inspecciones oculares, las placas fotográficas y los croquis ilustrativos que constataron los daños de los alambrados y el hallazgo de los restos biológicos. Asimismo, resultaron determinantes los informes periciales sobre el diseño de las huellas de rodado encontradas en el barro en los campos damnificados, las cuales correspondían al patrón de neumáticos BF Goodrich All-Terrain.

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Las investigaciones policiales permitieron ubicar en el domicilio de Fernández en Tandil una camioneta Toyota Hilux gris oscura coincidente con la observada merodeando la zona rural por testigos. En el vehículo se detectaron manchas hemáticas en la caja de carga y en el paredón del inmueble una paleta vacuna colgada.

La prueba decisiva se obtuvo mediante un allanamiento en la vivienda del imputado donde se secuestraron balanzas, herramientas de corte y desposte y dos caravanas plásticas de identificación. La pericia y el posterior reconocimiento confirmaron que el botón identificatorio correspondía a uno de los vacunos faenados uno de los hechos.