Un joven de 23 años fue asesinado de dos disparos por la espalda durante la madrugada de este lunes, en un episodio ocurrido en la calle Juana Azurduy al 800. Por el hecho, un hombre de 37 años fue aprehendido luego de que, según las primeras informaciones, admitiera ante la Policía haber efectuado los disparos.

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Según informó La Brújula 24, la víctima fue identificada como Gonzalo Nicolás Bustos, quien murió como consecuencia de las heridas de arma de fuego.

El episodio se registró alrededor de las 3, cuando por circunstancias que todavía son investigadas se produjo un enfrentamiento entre dos hombres que residían en el mismo sector.

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Tras un llamado de emergencia, los primeros móviles policiales arribaron al lugar y encontraron todavía en las inmediaciones al presunto autor, José Luis Salazar, de 37 años.

De acuerdo con las primeras actuaciones, Salazar habría reconocido ante los efectivos que él había efectuado los disparos. Como explicación, manifestó que estaba cansado de que Bustos le robara la carga de sus camiones.

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Sin embargo, esa versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante testimonios, pericias y otras pruebas que permitan establecer qué ocurrió antes del ataque.

El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Además, los investigadores secuestraron un arma de fuego calibre .22 que será sometida a las pericias correspondientes.

En el lugar trabajó personal policial para preservar la escena del crimen, mientras se esperaba la intervención de Policía Científica, que realizó las tareas destinadas a levantar rastros y determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

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La investigación continúa ahora para reconstruir la secuencia del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.