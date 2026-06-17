Un relevamiento realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, en conjunto con la Dirección de Habilitaciones, reveló que durante el primer trimestre de 2026 cerraron más de 25 comercios en el Partido.

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Los datos correspondientes al período enero-marzo arrojan un promedio de aproximadamente ocho cierres por mes y reflejan el complejo escenario que atraviesa la economía local, marcado por la caída del consumo, la disminución de la actividad productiva y la falta de previsibilidad para el sector privado.

Desde la comuna advirtieron que el fenómeno tiene consecuencias directas sobre el empleo, el movimiento comercial y el entramado productivo de la ciudad.

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Entre los rubros más afectados aparece el de indumentaria y calzado, que concentra cerca del 30% de los cierres registrados. El sector textil figura entre los más perjudicados por la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de las ventas, el aumento de los costos operativos y la competencia de productos importados.

El informe municipal señala además que la retracción económica impacta sobre otras actividades clave para Olavarría. Comercio, logística, minería e industria acumulan varios meses consecutivos de caída, afectando a sectores que constituyen la base productiva del distrito.

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En ese marco, el Índice Económico de Olavarría (IEO) registró en marzo una contracción interanual del 13%, un dato que refleja la continuidad del proceso recesivo que atraviesa la ciudad.

La situación también se observa en el sector industrial. Según el análisis difundido por el Municipio, en distintos rubros las capacidades operativas se encuentran por debajo del 50%, mientras que en algunas actividades específicas, como la minería extractiva, ese porcentaje desciende hasta niveles cercanos al 30%.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que los estudios realizados por cámaras empresariales, industriales y comerciales muestran una tendencia similar, con indicadores que evidencian una desaceleración de la actividad económica.

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“En la actualidad las variaciones se presentan de forma escalonada, con pequeños crecimientos pero seguidos luego por fuertes bajas. Este contexto hace que los empresarios no tengan previsibilidad, una situación que se agrava debido a la falta de señales de cambio y acompañamiento desde el Gobierno Nacional en la dimensión macroeconómica, tanto para propiciar movimiento económico como así también proteger la industria nacional”, señalaron desde el Municipio.