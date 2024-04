El Hogar Siand, un establecimiento que supuestamente debería brindar cuidado y protección a niños y niñas desamparados en General Rodríguez, fue el foco de una nueva y alarmante investigación emitida por el programa GPS en el canal de noticias A24. Las revelaciones, presentadas bajo el título "Orfanato, mi segundo infierno", apuntan a una serie de presuntos abusos, maltratos y explotación que dejaron consternada a la comunidad.

Según el informe emitido el domingo pasado, los testimonios recabados muestran un cuadro desolador dentro del Hogar Siand, que ya había sido objeto de cobertura televisiva en el pasado, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas concretas al respecto. Se denuncian abusos psicológicos y físicos, trabajo infantil, condiciones insalubres y hasta posibles casos de abuso sexual que habrían sido debidamente reportados a las autoridades.

Los relatos de dos niñas, de 10 y 13 años, que vivieron en el hogar, pintan un panorama desgarrador. Hablan de comida en mal estado obligada a consumir, castigos físicos y humillaciones constantes. Además, mencionan la presión para realizar tareas pesadas, sugiriendo una situación de explotación laboral dentro del hogar. Testigos mencionaron incluso una posible red de trata y prostitución de menores, lo que agrava aún más la situación.

La fundadora del hogar, Alicia Hernández, fue señalada en el informe televisivo como responsable de infligir castigos y penitencias a los niños, a pesar de tener una orden de restricción que le impide estar en contacto con ellos. Se menciona también la presencia de familiares de Hernández en roles clave dentro del establecimiento, lo que sugiere un conflicto de intereses y un posible beneficio económico a costa del sufrimiento de los menores.

Cecilia Romero, ex cuidadora del lugar, citó en A24 a Alicia Hernández, la fundadora del Hogar Siand (anteriormente tuvo un comedor solidario), quien "no puede estar ahí adentro con los chicos ni en contacto con ellos, pero vive ahí" (tiene una orden de restricción perimetral), la cual sería la encargada en numerosas oportunidades de inflingir los castigos y penitencias a los menores, en algunos casos por horas "y sin comida, sin agua, sin nada".

Elizabeth Díaz, otra ex cuidadora del Hogar, contó el caso de un nene que "estaba enjaulado, se escapa y lo atropella el tren. Estuvo en terapia muchísimo tiempo y ahora anda como con un casco, porque no le daban vida. La mujer esta Alicia dijo que se lo merecía, por lo que hace y por lo que es". Mientras que Martín López, ex chofer del lugar, aseguró que las humillaciones verbales tampoco eran un tema menor. Acompañadas de amenazas a los niños.

Las denuncias, que datan desde 2018, fueron presentadas ante las autoridades competentes en varias ocasiones, pero los testigos aseguran que la justicia local no actúa adecuadamente y que las denuncias parecen filtrarse, sin llegar a una investigación efectiva. Ante estas revelaciones, desde General Rodríguez exigen una intervención inmediata para proteger a los menores. En tanto, el medio local La Posta también se hizo eco de la noticia.