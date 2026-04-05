Lo que debía ser una ceremonia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la plaza principal de Chivilcoy registró un episodio inesperado. En medio del acto, y a pocos metros de donde se encontraba la vicepresidenta Victoria Villarruel junto al intendente Guillermo Britos, dos perros comenzaron a pelearse.

Ads

La situación generó una interrupción momentánea de la actividad mientras se intentaba separar a los animales. El episodio ocurrió ante la presencia de autoridades, representantes de instituciones, delegaciones educativas y vecinos que participaban de la conmemoración.

De acuerdo a lo informado por medios locales, la presencia de perros sueltos en la vía pública es un tema que ha sido señalado en distintas oportunidades por vecinos de la ciudad.

Ads

Tras lo ocurrido, en redes sociales se multiplicaron los comentarios en un posteo del medio local La Razón de Chivilcoy, donde usuarios reaccionaron con distintas miradas sobre el episodio.

“Qué bueno que les haya tocado una vez lo que nos pasa todos los días”, escribió un vecino. En la misma línea, otro usuario señaló: “Estamos hace años comentando cuestiones que hacen a la salubridad y a la seguridad y no se hace nada. Muy lamentable”.

Ads

También hubo mensajes con tono irónico: “Rocco el perro más lindo y bueno de Chivilcoy quiso hacer su propio espectáculo” y “Dicen que los perros perciben la energía negativa”.

Puede interesarte

Otros comentarios pusieron el foco en la situación de los animales: “Pobrecitos los perros” y “Zoonosis no da abasto”, plantearon.

Entre opiniones, bromas y reclamos, el episodio ocurrido durante el acto por Malvinas sumó repercusión y volvió a instalar el tema de los perros en la vía pública en la agenda local.