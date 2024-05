El clima político en Bahía Blanca se vio sacudido esta semana por un inusual enfrentamiento entre compañeros de bloque en el Concejo Deliberante. Carlos Alonso, concejal del partido La Libertad Avanza, expresó su profunda molestia con su colega y presidenta del deliberativo, María Teresa Gonard, por los reiterados retrasos en el inicio de las sesiones.

En declaraciones a los medios locales, Alonso no dudó en calificar la falta de puntualidad en el recinto como "una falta de respeto" hacia el conjunto del poder legislativo y hacia su persona. Según relata el concejal al medio local La Nueva, las sesiones no solo son prolongadas, sino que además, los horarios establecidos no se respetan, lo que incumple con el reglamento interno.

"Las sesiones no solo son largas, sino que se incumple con los horarios. Y se incumple con el reglamento, porque te avisan por Whatsapp. Hoy era a las 10.00 y yo fui a las 9 para preparar mi trabajo. Se hicieron las 10, las 10.05, las 10.15, las 10.30, las 10.45... bueno, dije que me iba porque me parecía una falta de respeto a todo el poder legislativo, no solo a mi persona", expresó Alonso.

La situación llegó a tal punto que el concejal decidió retirarse de la sesión al considerar que su tiempo estaba siendo irrespetado. Alonso reveló que incluso luego de irse del lugar, recibió un mensaje de la secretaria del Concejo, indicando que la sesión iba a comenzar en breve. Sin embargo, el edil sostuvo que para entonces ya había asumido otros compromisos.

Ante esta situación, Alonso anticipó que buscará abordar el tema con la presidenta del Concejo, María Teresa Gonard, aunque subrayó que no cree que ella “esté dispuesta a esperar una hora en todos los lugares”. Además, considera que esta falta de puntualidad no solo afecta a él, sino a todos los concejales, independientemente de sus bloques políticos.