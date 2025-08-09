En Miramar, un enorme bache que se inunda con cada lluvia se convirtió en escenario de una insólita protesta. Vecinos colocaron una gigantografía de una ballena simulando salir del agua para llamar la atención sobre el problema que, aseguran, lleva años sin resolverse.

La imagen del animal recorrió distintos puntos de la ciudad como parte de la campaña vecinal para visibilizar la situación. “Ya hace mucho que venimos reclamando. Hemos ido al municipio, al corredor municipal, hablamos con diversas personas… pero no hay solución”, contó Luca, uno de los impulsores de la protesta, al programa Telefe Noticias.

LOS BACHES EN MIRAMAR SON TAN GRANDES QUE HASTA "ALOJAN BALLENAS"



En Miramar, un charco gigante aloja la gigantografía de una ballena saliendo del agua en forma de reclamo vecinal.



El animal paseó por distintos puntos de la ciudad para visibilizar la situación. pic.twitter.com/uCae6Hj7xP — Telefe Noticias (@telefenoticias) August 8, 2025

El vecino relató que la boca de agua crece cada vez que llueve. “Llega hasta la esquina y a una mujer que vive ahí se le mete el agua adentro de la casa”, denunció.

Los frentistas afirman que han pasado varios políticos por el barrio, pero que la respuesta siempre queda en promesas. “Es un momento de lucidez y sentido del humor, más allá de que la situación no es para reírse”, señalaron desde el noticiero. Mientras tanto, la ballena sigue “navegando” por Miramar para exigir que el problema se solucione.

APARECIO UNA BALLENA DE CHARCO EN MIRAMAR



es una especie rara que habita en barrios marginales de buenos aires con mucha obra pública de calidad pic.twitter.com/zGO8Dj38o4 — ElBuni (@therealbuni) August 7, 2025

