Un inspector de tránsito municipal fue interceptado por la policía tras chocar contra un vehículo estacionado y conducir en aparente estado de ebriedad mientras circulaba como civil.

Las cámaras de monitoreo vieron la secuencia de un Peugeot 206 que circulaba de manera descontrolada. Según informó el medio local La Nueva, el vehículo embistió a un auto estacionado y continuó la marcha hasta que un llamado al 911 permitió a los operadores del centro de monitoreo localizarlo y dar aviso a la Policía Local, que lo interceptó en con daños visibles en la parte frontal del auto.

La Policía identificó al conductor como Alfredo Martín Sánchez, de 48 años, quien manejaba un Peugeot 206. Fue sometido a un test de alcoholemia cuyo resultado arrojó 1,71 gramos de alcohol en sangre. Como consecuencia, el Peugeot fue secuestrado y trasladado al corralón municipal.

El conductor quedó alojado preventivamente en la comisaría Segunda, donde se abrió un sumario y se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de tránsito 24.449.

