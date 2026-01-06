En una postal poco habitual para la política bonaerense, el intendente de Dolores, Juan Pablo García, sorprendió a los vecinos al participar disfrazado de Rey Mago en la celebración por la llegada de los Reyes y, casi en paralelo, impulsar una reducción de su sueldo y el de los funcionarios de su gabinete, en el marco de una política de austeridad municipal.

La escena se dio el domingo por la noche en Plaza Castelli, durante el tradicional festejo por los Reyes Magos. Allí, García se caracterizó como Baltazar, recorrió el predio, repartió golosinas y compartió un momento con familias y chicos de la ciudad. La actividad fue organizada por el Municipio y convocó a una gran cantidad de vecinos, según informó el medio local Criterio Online.

Pero el gesto no quedó solo en lo simbólico. Ese mismo día, el Concejo Deliberante de Dolores aprobó una ordenanza impulsada por el Ejecutivo que establece una baja temporal de los salarios del intendente y de los funcionarios políticos, quedando incluso por debajo de los porcentajes fijados por ley. La medida no alcanza a los trabajadores municipales.

Desde el oficialismo local explicaron que la decisión apunta a ordenar las cuentas públicas y preservar la sustentabilidad económica del Municipio, en un contexto de restricciones presupuestarias que también afecta a otros distritos de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue destacada como un gesto político en un escenario de ajuste generalizado.

En la celebración de Reyes también participaron el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Ibarra, quien interpretó a Melchor, y el director de Obras Públicas, Agustín Gorosito, como Gaspar. Además, hubo música en vivo y una feria de productores locales que acompañó la jornada festiva.

Según reconstruyó Criterio Online, García suele poner el foco de su gestión en las infancias y los espacios públicos. En ese sentido, desde el Municipio remarcaron la reciente renovación de varias plazas centrales de Dolores, como parte de una política de recuperación del espacio urbano.

Cabe recordar que, desde el 5 de enero, el intendente Juan Pablo García se encuentra de licencia por vacaciones y el Ejecutivo municipal quedó a cargo de Guillermo Ibarra, también dirigente de Dolores, hasta el 15 de enero inclusive.