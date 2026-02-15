El intendente de Punta Indio, Leonardo David Angueira, volvió a ponerse el buzo de DT del Club Social y Deportivo Verónica y en su primer partido en esta nueva etapa su equipo recibió nueve goles en un amistoso ante el Club Atlético Victoriano Arenas.

Según informó el propio Victoriano Arenas en sus redes oficiales, el encuentro se disputó en dos tiempos de 45 minutos cada uno. El primero terminó 2-0 y el segundo 7-0 a favor del conjunto local dirigido por el periodista Luis Ventura.

Más allá del marcador, en Verónica lo tomaron como lo que fue: una prueba de pretemporada ante un plantel profesional que milita en la Primera C, con el objetivo de sumar minutos y ritmo de competencia de cara a un nuevo torneo de la Liga Costera del Río de la Plata, donde el club de Punta Indio suele ser protagonista y ha sido campeón.

Tras el partido, Angueira explicó por qué decidió regresar al banco. “En primer lugar, agradecerle a Victoriano, que para nosotros es un placer poder estar acá. Somos un club de pueblo, humilde”, señaló.

El jefe comunal recordó que se había alejado del club hace cinco años, cuando asumió mayores responsabilidades políticas: “Yo, siendo intendente, me retiré del club en 2021, también saliendo campeón de la Liga Costera en la primera edición. Pero el club necesitaba una mano”.

Y agregó: “Juan Pacheco me pidió si podía dar una mano. El club es nuestra segunda casa. ¿Cómo no voy a acompañar? Me hago el tiempo y estamos todas las tardes para dar una mano”.

También dejó una breve referencia al contexto que atraviesan los municipios más pequeños de la provincia: “Estamos en una situación delicada, una crisis generalizada que es muy difícil para los municipios chicos, porque dependemos mucho de la coparticipación. Pero hoy es día de fútbol”.

El Club Verónica se prepara para una nueva temporada en la Liga Costera y el amistoso ante Victoriano Arenas fue parte de esa puesta a punto. El resultado fue amplio, pero en el club remarcan que el objetivo principal fue competir, sumar rodaje y empezar a armar el equipo para lo que viene.