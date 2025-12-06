El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, expresó su malestar por el tono de las discusiones políticas y aseguró que “da mucha bronca gobernar en un contexto donde la oposición maltrata”. El jefe comunal afirmó que la escalada de agresiones verbales “desvirtúa la política” y pidió recuperar el respeto institucional.

Salomón destacó que el Presupuesto 2026 fue aprobado por unanimidad y que la ordenanza impositiva obtuvo mayoría, aunque cuestionó a los bloques opositores por la resistencia a actualizar tasas: “No se puede gobernar seis meses sin actualización. Eso no es racional”, planteó.

El mandatario también reclamó que los municipios cargan con funciones que no les corresponden, como mantenimiento policial o tareas viales, y advirtió que esa situación complica la gestión local: “Se juega demasiado en contra del Estado municipal”, dijo en declaraciones a ABCSaladillo.

Además, cuestionó un reciente fallo judicial vinculado al servicio de agua potable y sostuvo que la Justicia “toma decisiones sin conocer el territorio”. En esa línea, afirmó que los municipios enfrentan controles estrictos mientras “hay jueces a los que nadie controla”.

Finalmente, Salomón aseguró que seguirá trabajando “sin aflojar” pese al clima político: “Me quedan dos años y me voy a matar trabajando”, cerró.

