El reconocido jinete y bicampeón nacional oriundo de Tres Arroyos, Luis Prátula, se encuentra internado en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de General Madariaga tras sufrir un grave accidente en el marco de la 31° Fiesta del Talar.

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De acuerdo con el comunicado difundido por su entorno, el episodio se produjo mientras el jinete realizaba una monta en la categoría grupa, cuando recibió un fuerte golpe que motivó su atención médica inmediata.

Respecto de su estado de salud, se informó que se encuentra estable y que presenta una fractura de pelvis, con sangrado derivado de la misma lesión. Los profesionales descartaron una rotura de bazo y el jinete continúa con un drenaje como consecuencia del traumatismo.

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Por otro lado, este viernes durante la tarde se dispuso su derivación tras ser operado nuevamente en Madariaga al Hospital San Martín, de La Plata, por vía aérea.

La noticia generó una fuerte preocupación en el ambiente campero y de la jineteada, donde la familia Prátula es muy querida y reconocida. Desde su entorno solicitaron acompañar a Luis con oraciones y mensajes de apoyo, y pidieron que la información sobre su estado de salud se difunda únicamente a partir de los partes que dé a conocer la familia, con el fin de evitar confusiones.

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