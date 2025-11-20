Un joven automovilista de 26 años, oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provocó un violento choque en la madrugada de este jueves en un sector de la costa marplatense, tras perder el control de su vehículo mientras circulaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en el Boulevard Marítimo,, cuando un Toyota Corolla que se desplazaba desde la zona del Torreón del Monje se despistó y embistió a tres autos que estaban estacionados sobre la vereda: un Renault Fluence, un Ford Escort y un Nissan March. La violencia del impacto fue tal que también resultó dañada una columna de alumbrado público.

El conductor, identificado como Sebastián Pontes, viajaba solo y fue asistido en el lugar por personal del SAME. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, al ser sometido al test de alcoholemia por agentes de la Dirección de Tránsito, arrojó un resultado de 0,99 g/l, casi el doble de lo permitido por la normativa vigente en Mar del Plata.

Tras el siniestro, intervino la fiscal Mariana Baqueiro, quien ordenó el secuestro del vehículo y dispuso diversas medidas para avanzar en la causa judicial que se abrió por el episodio.

