La muerte de Didier Podestá Deleglise, un joven de 23 años que ingresó dos veces al Hospital de Baradero en la mañana del lunes y falleció horas después en terapia intensiva, abrió una investigación judicial que intenta reconstruir las últimas horas de vida del joven. Mientras familiares denuncian un posible ataque, desde el Municipio y el Hospital remarcan que aún no hay evidencia que confirme una agresión.

La causa está a cargo de la Fiscalía N°9, dirigida por el fiscal Vicente Gómez, bajo la carátula “averiguación causal de muerte”. Según informó el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fontanari, decenas de vecinos se presentaron espontáneamente a aportar testimonios y entregar videos de cámaras de seguridad privadas que ya están siendo analizados.

“Anoche se estuvieron tomando declaraciones hasta muy tarde. Hay varias filmaciones privadas donde se fue armando el recorrido”, explicó Fontanari en diálogo con Tu Radio Baradero.

Las imágenes muestran que Didier se desplazó solo tras escapar del hospital, y que una persona lo acompañó durante algunas cuadras antes de separarse.

El funcionario detalló la secuencia confirmada hasta ahora:

A las 5.40, Didier fue atendido en Gallo 5, donde se solicitó una ambulancia.

Fue trasladado al Hospital, desde donde se escapó minutos después.

A las 7.43, un llamado al 911 alertó por “una persona convulsionando” en la vía pública.

SAME lo llevó nuevamente al Hospital, donde su cuadro se agravó, pasó a terapia intensiva y finalmente falleció en horas de la noche.

Fontanari afirmó que, hasta el momento, no hay testimonios que acrediten que el joven haya sido golpeado, y aclaró que existen declaraciones de personas que estuvieron en el lugar antes del arribo de la policía y del SAME.

“No quiero explayarme mucho o decir una cosa técnicamente incorrecta. Hay que esperar el resultado de la autopsia que acredite cuál fue la causa de muerte. Ahora están trasladando el cuerpo, se va a hacer en la asesoría pericial de San Nicolás”, adelantó Fontanari.

“Esperemos el resultado de la autopsia que acredite si esos son golpes o puede ser producto de alguna otra situación. Tenemos que tener mucha reserva y precaución con respecto a esto, pero hay muchos testimonios que se fueron levantando”.

“Pero en ningún tramo de las declaraciones tomadas anoche hasta muy tarde, ningún testigo acredita que lo hayan golpeado. Prácticamente nadie.”

La madre del joven, Gloria Deleglise, sostiene una versión muy diferente. En declaraciones a Tu Radio Baradero, afirmó que su hijo fue “brutalmente golpeado” antes de ser encontrado.

“Lo golpearon muy mal; el mismo doctor dijo que denunciemos porque no estaba así antes de escaparse”, aseguró.

La mujer también cuestionó el accionar policial: “Estamos esperando saber quiénes son los policías que lo golpearon. A la policía no quiero ir porque van a taparse entre ellos”.

Según su relato, su hijo fue hallado en grave estado, con fallas renales y reanimado en el hospital mediante electroshocks.

El director médico del Hospital, Dr. Carlos Baliela, brindó detalles sobre la atención que recibió Didier.

“El joven ingresa dos veces con un cuadro de excitación psicomotriz. Presentaba algunas lesiones, pero no comprometían signos vitales”, explicó.

Baliela sostuvo que los médicos no realizaron una denuncia inmediata porque la gravedad del cuadro “no se atribuía a los golpes, sino a una alteración del sensorio”.

El profesional señaló además que Didier “comenzó con un cuadro de depresión del sensorio”, fue internado en UTI y falleció en las primeras horas de la noche.

Mientras la justicia analiza cámaras, testimonios y pericias médicas, las versiones continúan enfrentadas entre la familia y las autoridades. La Fiscalía 9 seguirá tomando declaraciones durante las próximas horas para determinar si la muerte de Didier Podestá Deleglise estuvo vinculada a un episodio de violencia o si respondió a causas clínicas previas.

Por ahora, la causa continúa bajo averiguación causal de muerte, sin imputaciones formales y con varias diligencias pendientes.