Francisco Sánchez murió trágicamente tras impactar su moto contra un caballo que tenía dueño pero estaba suelto. Elena Ibarra expresó todo su dolor pero mostró compasión con quienes descuidaron al animal y provocaron este choque.

“Es un dolor tan grande el que tengo en mi ser que me cuesta hablar. Estamos muy mal, sobre todo si pensamos que hace dos años ocurrió en la ciudad un hecho similar que destruyó a otra familia. Esto no puedo ocurrir más, por eso quiero decir que por una persona que decidió no cuidar a ese animal yo me encuentro en este preciso instante decidiendo qué ropa me pongo para velar a mi hijo”, dijo Elena Ibarra según el diario local La Vanguardia.

Entre tanta conmoción, Elena, pudo hacer una reflexión: “Soy defensora de los animales, por eso hablo de tres crímenes que deja este hecho. Le pido al señor intendente de Balcarce poder tener el cuerpo de mi hijo hoy mismo y que a esa gente, que dejó a los animales sueltos, no se le cobre multa pero si se trabaje para abrir la mente de la gente para que se tome conciencia. Porque si el dueño de ese caballo va preso vamos a estar destruyendo a otra familia y nadie quiere eso”.