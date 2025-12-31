Un joven de 22 años falleció ahogado en la cantera de 90, ubicada en la localidad platense de Lisandro Olmos, luego de arrojarse al agua y desaparecer de la superficie mientras se encontraba junto a un grupo de amigos.

La víctima fue identificada como Duarte Borja Iván Darío, de 22 años, de nacionalidad paraguaya, según confirmaron fuentes policiales. El trágico episodio fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la desaparición de un joven en el espejo de agua.

Al arribar al lugar, personal del Subcomando Oeste entrevistó a uno de los testigos, quien relató que el joven se encontraba junto a otros dos amigos en las inmediaciones de la cantera cuando decidió sumergirse. Sin embargo, tras ingresar al agua, no volvió a salir a la superficie.

Ante la situación, se desplegó un operativo de búsqueda que contó con la intervención del personal de Rescate de la Policía, quienes ingresaron al agua con equipamiento especial. Luego de varios minutos de rastrillaje, los efectivos lograron localizar el cuerpo sin vida del joven.

En el lugar se aguardaba la llegada de peritos para llevar adelante las tareas de rigor, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción en turno tomó intervención en la causa e impartió las directivas correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.

