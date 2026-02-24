El episodio ocurrió este domingo por la noche cuando un grupo de amigos entraron a jugar al fútbol al club, ubicado en el cruce de Armesti y Portugal, en el límite de Temperley y Banfield.

El encargado de la cancha le pidió a uno de los jóvenes que encendiera las luces. Cuando el muchacho intentó hacerlo, recibió una potente descarga eléctrica que recorrió su cuerpo durante varios segundos, hasta dejarlo inconsciente.

Los amigos del joven lograron quitarlo del lugar donde había corriente y lo sacaron rápidamente del club para llevarlo a su casa, ubicada a cinco cuadras, según publicó La Unión.

Apenas llegaron a la vivienda del muchacho, llamaron a la ambulancia para pedir ayuda. Enseguida se acercó una unidad del servicio 107 de Emergencias Lomas para atenderlo.

El joven electrocutado logró recuperar la consciencia, pero los médicos lo encontraron en shock. Para darle una mejor atención, lo trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

El joven quedó internado y debía permanecer en observación por al menos 12 horas, según precisaron fuentes oficiales.