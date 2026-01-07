Un hombre de 73 años fue aprehendido en el interior del Bingo Oasis, ubicado en el partido de Pilar, tras protagonizar un episodio de violencia en una de las máquinas tragamonedas.

Según el parte policial difundido por la Estación de Policía Departamental Pilar Comisaría Quinta, personal del Comando de Patrullas Pilar fue convocado al lugar a raíz de un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre que se encontraba agresivo dentro del establecimiento.

Al arribar, los efectivos redujeron y aprehendieron a un jubilado, domiciliado en la localidad de Garín, quien estaba causando daños en uno de los juegos de azar. De acuerdo a la información oficial, el sujeto se tornó violento mientras utilizaba las máquinas, lo que motivó la inmediata intervención policial.

En el lugar, el personal policial se entrevistó con la jefa de seguridad del bingo, quien posteriormente se presentó por sus propios medios en la dependencia policial para cumplir con los trámites legales correspondientes.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por daños” y quedó a cargo de la dependencia policial jurisdiccional, con conocimiento de la autoridad de servicio. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación del hecho.

