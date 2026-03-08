Un procedimiento policial realizado en la ciudad de Necochea terminó con el secuestro de 47 municiones calibre .22 luego de una intervención originada por un llamado al 911 que alertaba sobre una supuesta confrontación en la vía pública.

El personal del Comando de Patrullas entrevistó a una mujer de 41 años que se encontraba en el domicilio del conflicto. Según explicó a los efectivos, momentos antes había mantenido una discusión verbal con su pareja, un hombre de 46 años que ya no estaba en el lugar al momento del arribo policial.

Durante el procedimiento, la mujer entregó de manera voluntaria 47 cartuchos calibre .22, discriminados en 24 municiones marca O.A. y 23 marca F.M., que, de acuerdo a su testimonio, pertenecerían al hombre con quien había discutido.

Además, señaló que su pareja poseería un arma de fuego, aunque aseguró desconocer dónde se encontraba en ese momento.

A partir de esta situación, la Fiscalía dispuso el secuestro de las municiones y el inicio de actuaciones bajo la carátula “Averiguación de ilícito”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Necochea del Ministerio Público Fiscal.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el origen de las municiones y establecer si efectivamente existe el arma mencionada durante el procedimiento.