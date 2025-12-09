Un matrimonio falleció en la ciudad de Chivilcoy tras la intoxicación accidental de ambos con un veneno para cucarachas que habrían echado en su casa sin la ventilación correspondiente o en exceso.

Se trata de Irma Ester Sánchez, de 78 años, quien arribó sin signos vitales al Hospital Municipal el día sábado y de Oscar Quiroga, de 80 años, quien se encontraba internado en el Hospital Municipal en estado grave y pronóstico reservado y que falleció este lunes por la noche.

El matrimonio se habría descompensado tras una intoxicación accidental, al inhalar residual de un producto agroquímico utilizado para combatir cucarachas en su vivienda.

Em primer término fueron asistidos por el Grupo IES y trasladados al Instituto Médico del Oeste (IMO), para luego ser trasladados por un móvil del SAME hacia el Hospital Municipal.

Por otra parte, hubo intervención de Policía Comunal y la Ayudantía Fiscal Local. Se labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte”, dando intervención a la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes, informó La Razón.

