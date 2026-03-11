En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado a la prevención de actos de índole terrorista, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) identificó, en la zona sur del conurbano bonaerense, a un menor de edad que había amenazado con concretar una masacre escolar, incautándose durante el operativo diversos elementos vinculados a un potencial ataque.

La presente causa tuvo su génesis a partir de un informe elaborado por el Federal Bureau of Investigation (FBI), a través de su Agregado Jurídico en la República Argentina, mediante el cual se alertó sobre una grave situación que se estaba desarrollando en el ámbito virtual.

Concretamente, la citada autoridad advirtió que, en una reconocida plataforma de videojuegos en línea, mayormente utilizada por menores de edad, un usuario había ingresado al “chat” manifestando su intención de convertirse en un “tirador real”.

Pocos días más tarde el mismo sujeto expresó su anhelo de cometer una masacre similar a la ocurrida en el año 2023 en la ciudad de Nashville, Estados Unidos de América, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela de esa localidad.

Intervino en la causa el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Federico Hernán Villena, Secretaría N° 16 del Dr. Sebastián Garber, desde donde se convocó al personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, a fin de identificar al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada a las mismas.

En consecuencia, los efectivos federales llevaron adelante amplias tareas de inteligencia, estableciendo que el responsable de las intimidaciones era un joven menor de edad, domiciliado en la localidad de Lanús Este.

Con las evidencias obtenidas, la judicatura interviniente dispuso la realización del correspondiente allanamiento, el cual se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Sitio de Montevideo.

Durante la mencionada manda judicial se incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro. Asimismo, se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.

Finalmente, el menor investigado y su madre fueron notificados de la causa, quedando ambos a disposición del magistrado actuante.