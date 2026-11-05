Una mujer fue asesinada en un camino rural de Huanguelén, partido de Coronel Suárez, y por el hecho fue aprehendido un menor de edad. La investigación permitió establecer que la víctima habría sido golpeada en la cabeza con un elemento contundente luego de una discusión.

Ads

El hallazgo se produjo el miércoles 4 de noviembre, cuando personal del Comando de Prevención Rural (CPR) encontró a la mujer sin vida sobre el camino vecinal La Primavera, cerca del cruce con el camino La Jacinta. El lugar está ubicado a unos 15 kilómetros de Huanguelén y a 30 de Coronel Suárez.

En un primer momento, los investigadores iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias de la muerte y analizaron distintas hipótesis. Sin embargo, las tareas posteriores permitieron reconstruir lo ocurrido y establecer la presunta participación del menor.

Ads

De acuerdo con la investigación, la mujer habría mantenido una discusión con el ahora aprehendido, quien presuntamente la golpeó en la cabeza con un objeto contundente y le provocó la muerte. Luego, se habría retirado del lugar en una camioneta propiedad de la víctima.

El procedimiento que permitió concretar la aprehensión contó con la colaboración de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) local. Además, trabajó en la escena personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

Ads

La información fue difundida por radio universal de Huanguelén, a partir de un parte de prensa policial. Las actuaciones judiciales continúan para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio.

Por tratarse de un menor de edad, las autoridades no difundieron su identidad ni otros datos que permitan identificarlo. Tampoco se brindaron datos personales de la mujer fallecida, en resguardo de sus familiares.