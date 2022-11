Alex Caniggia suele ser polémico en las redes sociales donde se pueden ver sus ostentosas publicaciones. Esta vez no fue la excepción, compartiendo una fotografía con numerosos fajos en sus manos con la leyenda "Tu odio es por mi dinero o por mi belleza".

Fueron muchso los comentarios, pero hubo en particular que se viralizó con más de 250 me gusta y su autor fue un comedor de Temperley. "No te odiamos.pero si queres visitarnos o ser padrino en navidad te vamos a querer más", escribieron desde El Amparo de los niños.

Si bien aún Caniggia no contestó, y no se sabe si lo hará, fueron muchas las personas que se sumaron apoyando el pedido y siguiendo la página del espacio de asistencia social que superó en el día de la fecha los 2.000 seguidores.

¿Responderá Alex?