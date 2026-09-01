Un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires tiene desde este lunes un nuevo símbolo oficial. Se trata de Arrecifes, que presentó su primera bandera luego de un concurso abierto en el que participaron decenas de propuestas y una votación en la que fueron los propios vecinos quienes definieron el diseño ganador.

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La bandera fue presentada oficialmente este lunes 31 de agosto, en el marco del aniversario de la declaración de Arrecifes como ciudad, y se suma al escudo y al himno como los tres símbolos cívicos que representan a la comunidad. La jornada también incluyó la inauguración del mástil de la nueva bandera en la Plaza Mitre.

La elección tuvo varias etapas. El municipio recibió 47 diseños y un jurado seleccionó cinco propuestas finalistas, que luego fueron sometidas a votación popular. Finalmente, participaron 3.103 vecinos y la propuesta ganadora obtuvo 1.091 votos, equivalentes al 35,5% del total.

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¿Cómo es la nueva bandera?

El diseño elegido está compuesto por tres franjas horizontales celeste, blanca y verde, con un emblema central que reúne distintos elementos vinculados con la identidad de Arrecifes.

El celeste representa el cielo y también remite al río Arrecifes, que atraviesa la ciudad y está estrechamente ligado al origen de su nombre. El blanco simboliza la paz, la unión y la solidaridad, mientras que el verde representa los campos, la producción agropecuaria y la naturaleza del distrito.

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En el centro aparece uno de los elementos más reconocibles: un puente de tres arcos, acompañado por un sol naciente y ondas que representan al río. El puente hace referencia a las históricas construcciones que conectan ambas márgenes y simboliza también la unión entre el pasado y el futuro de la comunidad.

El emblema se completa con ramas y un lazo, asociados a la naturaleza, la fertilidad, la unidad y el sentido de pertenencia de los arrecifeños.

La creación de la bandera no fue una iniciativa improvisada. El municipio recordó que la Ordenanza N° 1201/97 ya establecía la realización de un concurso para elegir una bandera oficial para el distrito. Casi tres décadas después, esa disposición finalmente se concretó y Arrecifes ya tiene una enseña propia.

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Así, desde este lunes, la bandera elegida por los vecinos comenzó a formar parte de la identidad oficial de una de las ciudades del norte bonaerense.