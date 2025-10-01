El municipio de Chacabuco presentó el Programa de Adopción Responsable de Perros Adultos, que busca dar un hogar a los más de 70 animales que viven en la Guardería Canina Municipal. Como incentivo, las familias que adopten recibirán una exención de tasas municipales por un año, además de alimento garantizado y acompañamiento sanitario.

Ads

Desde la comuna destacaron que la iniciativa apunta a “fomentar el respeto por las mascotas como parte del respeto entre vecinos”. Según informó el medio local Chacabuco en Red, la propuesta cuenta con el apoyo de Molino Chacabuco, que aportará alimento balanceado durante doce meses para cada perro adoptado.

El plan también incluye vacunación, esterilización y controles veterinarios. Los funcionarios hicieron hincapié en la necesidad de promover la adopción de perros adultos y de pelaje negro, que suelen ser los últimos en conseguir hogar. “Un perro adulto es tranquilo, ya está castrado y vacunado, y puede ser una gran compañía incluso para personas mayores”, remarcaron.

Ads

Puede interesarte

Los interesados en adoptar deben acercarse al corralón municipal, donde funciona el área de Zoonosis. Allí se completa el certificado de adopción y se gestiona el beneficio impositivo en Recaudación.

Por último, las autoridades alentaron a la comunidad a no abandonar mascotas, aprovechar la castración gratuita de hembras y machos, y visitar el Centro de Tránsito Canino. Incluso un paseo o una visita de fin de semana, aseguraron, “hace la diferencia” para los animales que esperan por un hogar.

Ads