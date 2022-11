Este fin de semana una noticia conmocionó a todos: un niño murió en una matiné y su madre escribió un fuerte descargo en las redes sociales tras agradecer a cada una de las personas que la acompañaron en este difícil momento.

“Joaquín era un nene sano!!!! Nunca tuvo más que un resfrío! Joaquín era deportista jugaba al fútbol desde los 3 años. Y todos los años se realizaba exámenes físicos para. Poder jugar tanto en Liga Argentina de Baby Fútbol como también en AFA”, escribió.

Luego afirmó que “Joaquín no se ahogó con un chupetín”, desmintiendo las versiones que llegaron a los medios nacionales y explicó: “Joaquín fue a su tercer baile matine en el club el Elporvenir Castelar dónde yo lo lleve y lo deje entrar en ese lugar. Me hago responsable de no haberme dado cuenta que no había ambulancia en la puerta, esa es mí responsabilidad como mamá”.

“El baile se realizó en la parte de atrás del porvenir, esa parte tiene 3 puertas. La de entrada una que da a la parte de atrás y otra lateral, estás dos últimas estaban cerradas (porque yo lo vi). El aire acondicionado no andaba solo había 1 ventilador. Y otro que después le pusieron enfrente a mí hijo. El DJ del lugar tuvo que patear o romper una puerta para conseguir el mismo”, continuó.

“Colapsaron el lugar y junto al lugar la vida de mí hijo”, lamentó la madre que afirmó: “Nadie, pero nadie sabía hacer RCP. ¿De eso tampoco se van a hacer cargo?”, cuestionó.

“Yo pedía que me lo saquen afuera y no querían imagínese que mí hijo pesaba 50 kilos yo no pude hacerlo por mis medios. Recién ahí una mujer me miró a los ojos y me dijo trabajo en salud quédate tranquila! Ahí respire por decirlo de algún modo! Pero ya todo era tarde. Llegó la policía, tampoco sabían hacer, creían q tenía algo en su garganta pero no. Joaquín vómito! Tras maniobras de desahogo que eso realizó un policía. La ambulancia nunca llego, a Joaquín lo llevamos en nuestro propio auto custodiados con la policía para poder llegar más rápido”, continuó.

Allí fue cuando Paula señaló: “Leí su publicación en Facebook "dándome las condolencias" pero terminaron queriéndose limpiar el cul*. Sus condolencias no las acepto! Si ahí ocurría un incendio hoy estaríamos llorando a muchos pibes y pibas! Porque la única puerta que estaba abierta era la de entrada”.

Por último, la madre deseó que la muerte de su hijo “sirva para que las cosas cambien en todas las instituciones que haya un desfibrilador con guardias de personas que lo sepan usar. Que a la hora de elegir profesores además de ver su cv pidan que sepa hacer RCP”.

“Ahora a mí me sobra tiempo. Tiempo que ocupaba con mí negro llevándolo a entrenar. Si tengo que caminar club tras club para ver estas cosas lo voy a hacer. Pero la muerte de mi hijo no va a ser en vano”.