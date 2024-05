Un único apostador de la ciudad bonaerense de General Belgrano se llevó el pozo de 91 millones y la jugada fue realizada en la agencia “Pipas”.

En la agencia, ubicada en la calle Rivadavia Nº 135, este apostador acertó los 8 números del juego tradicional: 02 - 03 - 19 - 24 - 29 - 32 - 42 – 77.

El premio sin descuentos es de un total de $ 91.101.844,07 y la titular de la agencia, María, manifestó que aún no saben quién es el ganador “porque por aquí pasa mucha gente de trabajo”.

“Es un mimo para nuestras agencias y para la ciudad, somos pocos y nos conocemos todos, y hoy la ciudad está alborotada”, agregó la propietaria.

Cabe destacar que el juego Quiniela Plus se caracteriza por tener un pozo asegurado de $ 12 millones y se va incrementando a medida que va quedando vacante.

Se sortea de lunes a sábados a las 21 horas con la Quiniela nocturna y, con una apuesta fija de sólo $ 200, el apostador participa de tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus.