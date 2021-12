En las cercanías al acceso a Balcarce una fotógrafa, Luciana Vismara, estaba tomando imágenes en búsqueda de una locación para una producción publicitaria pero un objeto volador no identificado (ovni) le llamó la atención.

“Yo estaba buscando lugar para una producción de fotos -fabrica Sweaters- y hacía 3 horas que estaba buscando locación, fotografiando y filmando. Cuando le estaba sacando la foto al Cerro Paulino me di cuenta que estaba eso, disparé la foto y levanté la mirada era algo negro y se veía algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, relató.

La oriunda de Pilar contó que no es la primera vez que le pasa un hecho de estas características. En una localidad de Miramar, mientras pescaba, visualizó otro objeto volador extraño.

“La primera que vi algo similar fue una tardecita cuando estaba pescando en un arroyo que está a 5 km por la ruta 55, antes de llegar a Balcarce. A raíz de esto me fijé se había salido algo en las noticias si alguien lo habría visto también y no salió nada, pero encontré una noticia vieja que me pareció interesante. Lo que yo vi no lo puedo comparar con algo. Es raro”, describió.