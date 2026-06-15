Un insólito accidente se registró en el partido de Bragado cuando un parapentista quedó atrapado en la copa de un árbol y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios.

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Según informó el medio local Bragado Informa, el hecho ocurrió en el camino a la localidad de Warnes, donde el deportista perdió la posibilidad de completar el aterrizaje de manera segura y terminó suspendido entre las ramas.

¿Por qué cayó en la copa de un árbol? Los motivos del impacto de un parapentista en Bragado Chico

EL MOMENTO DEL IMPACTO EN https://t.co/HnYbn6C7WY pic.twitter.com/GwyBakSF8A — Bragado Informa (@BInforma) June 15, 2026

Tras recibir el alerta, una dotación de bomberos se trasladó hasta el lugar y desplegó un operativo para asistir al hombre, que permanecía sujeto por el equipo de vuelo.

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Las tareas de rescate demandaron maniobras especiales debido a la altura en la que había quedado atrapado el parapente. Finalmente, los servidores públicos lograron descender al deportista sin que se reportaran lesiones de gravedad.

De acuerdo con Bragado Informa, la intervención concluyó exitosamente y el parapentista pudo ser puesto a resguardo luego de varios minutos de trabajo.

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