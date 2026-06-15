Un parapentista quedó colgado de un árbol y tuvo que ser rescatado por bomberos en Bragado
El episodio ocurrió en la zona rural de Warnes y movilizó un operativo para poner a salvo al deportista.
Un insólito accidente se registró en el partido de Bragado cuando un parapentista quedó atrapado en la copa de un árbol y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios.
Según informó el medio local Bragado Informa, el hecho ocurrió en el camino a la localidad de Warnes, donde el deportista perdió la posibilidad de completar el aterrizaje de manera segura y terminó suspendido entre las ramas.
Tras recibir el alerta, una dotación de bomberos se trasladó hasta el lugar y desplegó un operativo para asistir al hombre, que permanecía sujeto por el equipo de vuelo.
Las tareas de rescate demandaron maniobras especiales debido a la altura en la que había quedado atrapado el parapente. Finalmente, los servidores públicos lograron descender al deportista sin que se reportaran lesiones de gravedad.
De acuerdo con Bragado Informa, la intervención concluyó exitosamente y el parapentista pudo ser puesto a resguardo luego de varios minutos de trabajo.
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