Escalofriante: Un pasajero murió en un viaje y se dieron cuenta cuando pararon en la Terminal de Pehuajó
Pensaron que se durmió. Tenía como destino el partido de Saladillo.
La Terminal de Ómnibus de Pehuajó fue escenario este jueves de un hecho sorprendente y angustiante.
Un micro de larga distancia arribó a dicho lugar cuando los choferes intentaron despertar a un pasajero que parecía dormido. Sin embargo su sorpresa fue mayúscula cuando constataron que había fallecido.
El pasajero viajaba desde La Plata hacia Saladillo, pero no bajó allí y los choferes se dieron cuenta al arribo a Pehuajó.
El cuerpo iba a ser sometido a una autopsia para determinar los motivos del deceso. (Diario Noticias / Radio Mágica)
