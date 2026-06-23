Mientras miles de hinchas argentinos copaban las tribunas en Dallas, una bandera con los nombres de San Bernardo y Mar de Ajó se hizo notar en la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Austria.

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Detrás de esa imagen está Nico Bron, creador de contenidos de MDA Noticias, el reconocido “noticiero de las redes” del Partido de La Costa, quien volvió a cumplir el sueño de acompañar al seleccionado nacional en una Copa del Mundo.

Bron ya había estado presente en Qatar 2022 y decidió mantener la cábala. Esta vez viajó a Estados Unidos gracias al acompañamiento de distintos auspiciantes, con el objetivo de compartir la experiencia mundialista a través de sus redes sociales.

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En las horas previas al encuentro, desplegó una bandera identificada con San Bernardo y Mar de Ajó, llevando el nombre de ambas localidades costeras a uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

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Luego, en el partido, la Selección Argentina se impuso 2 a 0 ante Austria con dos goles de Lionel Messi, en una nueva presentación que dejó al equipo ya encaminado en el torneo.

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La postal rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue celebrada por vecinos del Partido de La Costa, que vieron cómo su lugar en el mundo también tuvo representación en las tribunas del Mundial.