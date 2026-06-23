Un periodista de La Costa llevó la bandera de San Bernardo y Mar de Ajó a Dallas durante la victoria de Argentina
Nico Bron, creador de MDA Noticias, volvió a seguir a la Selección Argentina en una Copa del Mundo. En la previa del partido ante Austria, mostró una bandera con los nombres de las dos localidades costeras en uno de los estadios más importantes del Mundial 2026.
Mientras miles de hinchas argentinos copaban las tribunas en Dallas, una bandera con los nombres de San Bernardo y Mar de Ajó se hizo notar en la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Austria.
Detrás de esa imagen está Nico Bron, creador de contenidos de MDA Noticias, el reconocido “noticiero de las redes” del Partido de La Costa, quien volvió a cumplir el sueño de acompañar al seleccionado nacional en una Copa del Mundo.
Bron ya había estado presente en Qatar 2022 y decidió mantener la cábala. Esta vez viajó a Estados Unidos gracias al acompañamiento de distintos auspiciantes, con el objetivo de compartir la experiencia mundialista a través de sus redes sociales.
En las horas previas al encuentro, desplegó una bandera identificada con San Bernardo y Mar de Ajó, llevando el nombre de ambas localidades costeras a uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.
Luego, en el partido, la Selección Argentina se impuso 2 a 0 ante Austria con dos goles de Lionel Messi, en una nueva presentación que dejó al equipo ya encaminado en el torneo.
La postal rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue celebrada por vecinos del Partido de La Costa, que vieron cómo su lugar en el mundo también tuvo representación en las tribunas del Mundial.
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