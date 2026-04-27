El periodista y locutor pergaminense Juan José Maderna recordó su experiencia laboral junto a Manuel Adorni y dejó una de las definiciones más fuertes de su regreso a la escena pública. Según relató, el vínculo profesional terminó en una profunda desilusión: “Como si fuera poco, me tocó trabajar con él y me desencantó con hechos, eso es lo que me duele y es lo que evidentemente le tiene que doler a la gente que lo votó; yo no lo voté”.

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Las declaraciones se dan en un contexto donde también cuestionó el estado del periodismo actual, al que definió como “muy prostituido”, y donde planteó la necesidad de recuperar el equilibrio en la cobertura política.

En paralelo, Maderna concretó su regreso a la radio nacional. Se incorporó al programa “Mancini 590” por Radio Continental, que conduce Fernando Mancini y se emite de lunes a viernes de 10 a 14. Allí se sumó a un equipo con distintas figuras y volvió a un formato que marcó gran parte de su carrera.

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Con una trayectoria de décadas, el periodista se mostró reflexivo sobre esta nueva etapa. “Me entusiasmó la idea, pero primero pensé si estaba en condiciones”, contó. Y dejó en claro cuál es su postura: “Tengo un compromiso moral conmigo mismo de hacer las cosas bien”.

Radicado en Buenos Aires desde los años 70, Maderna se define como “un laburante de toda la vida”. Sus comienzos fueron en radios del interior bonaerense, hasta dar el salto a medios de alta exigencia como Radio Rivadavia y Canal 9, donde —según recordó— el trabajo era “un examen diario”.

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Sobre los cambios en la comunicación, advirtió que la multiplicación de plataformas no siempre mejora la calidad. “Hoy cualquiera con un celular puede ofrecer una imagen”, señaló. Y lo sintetizó con una metáfora: “El cuchillo lo puede usar un carnicero o un cirujano”.

Con un tono más escéptico, pero sin resignar convicciones, sostuvo que su guía sigue siendo la verdad. “Soy un hombre que piensa, habla y actúa de la misma manera”, afirmó. Su vuelta al aire no pasa desapercibida. Llega con definiciones fuertes, experiencia y una mirada crítica que vuelve a ponerse en juego en la radio.