Una fuerte explosión en una fábrica de Ezeiza dejó a los vecinos en alerta y múltiples heridos, según el relato en primera persona del periodista local Jonatan Pedernera, presente en el lugar. “Estamos sitiados con las ventanas y puertas cerradas por la nube tóxica. La onda expansiva fue impresionante”, contó Pedernera mientras documentaba la emergencia.

El periodista detalló que las ambulancias ya evacuaban a los operarios heridos, algunos con quemaduras, y que los vecinos alertaban por vidrios rotos y daños en sus casas. “Se movió toda la casa, y esto es a 15 cuadras del foco de la explosión. Es increíble”, relató en diálogo con C5N, destacando la magnitud del siniestro.

La explosión tuvo impacto en barrios cercanos y el despliegue de los protocolos de emergencia del municipio bonaerense y la provincia de Buenos Aires. Jonatan Pedernera precisó que se registran al menos 20 heridos en una sola clínica, aunque el número podría aumentar.

A raíz de la magnitud, las autoridades recomiendan que los vecinos permanezcan dentro de sus hogares, manteniendo ventanas y puertas cerradas ante la posible exposición a sustancias peligrosas.

El testimonio de Pedernera da cuenta no solo de la dimensión del siniestro, sino también del temor que viven los vecinos y la importancia de seguir las instrucciones de seguridad. Bomberos y servicios de salud continúan trabajando en el lugar para controlar el incendio y asistir a los afectados.

