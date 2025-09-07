Ocurrió este domingo 7 de septiembre en la Escuela Primaria N°7, de Bragado, uno de los centros de votación del distrito de la cuarta sección electoral.

La falta de una autoridad de mesa llevó a que un periodista que se encontraba en el lugar trabajando fuera abordado para ocupar el rol.

El protagonista del inesperado suceso fue José María Méndez Susseret, reconocido periodista local, quien se había acercado a primera hora para cubrir el voto de la concejal y candidata Daniela Monzón.

Al constatar que una de las mesas no podía abrir por la ausencia de su presidente, como ha ocurrido en varios centros de votación, las autoridades presentes le propusieron a Méndez Susserett que asumiera esa función para asegurar el normal desarrollo de la votación.

El periodista, en un primer momento, quedó demorado por las autoridades, quienes insistían en la necesidad de cubrir la vacante. Sin embargo, en medio del intercambio y ante la intervención de los fiscales de los distintos partidos políticos, se logró destrabar la situación.

Los fiscales hicieron entender a las autoridades que la tarea del trabajador de prensa era esencial para la cobertura de la jornada electoral y que su labor informativa debía continuar sin interrupciones, publicó el medio Bragado Informa.