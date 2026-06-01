El periodista Sebastián Catalano, nacido en la localidad bonaerense de Rivera, fue nominado a los Martín Fierro de Portales Web 2026, los premios organizados por APTRA que reconocen a las producciones más destacadas del periodismo digital argentino.

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Catalano integra la terna de Columnista Económico, una de las categorías que distingue a los profesionales especializados en información económica, financiera y de negocios. Actualmente se desempeña como Editor General de Infobae Económico, la sección dedicada a finanzas y empresas dentro de uno de los portales de noticias más leídos del país.

La ceremonia se realizará el próximo 4 de junio en el Goldencenter de Parque Norte y reunirá a periodistas, conductores y referentes de medios digitales de todo el país. La entrega de premios comenzará a las 21 horas, luego de una alfombra roja en la que participarán los nominados e invitados especiales.

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En la categoría Columnista Económico, Catalano competirá junto a reconocidos periodistas de medios nacionales. La terna quedó conformada por Sebastián Catalano (Infobae), Liliana Franco (Ámbito), Javier Manuel Compte (El Cronista), Ezequiel Bustos (Clarín), Guillermo Laborda (El Cronista) y Carlos Burgueño (Perfil).

Especializado en economía, negocios y tecnología, el periodista riverense logró consolidarse en los últimos años como una de las voces de referencia en el análisis de la actualidad empresarial y tecnológica de la Argentina.

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En esta edición de los premios, Infobae figura entre los medios con mayor cantidad de nominaciones, al sumar 19 postulaciones en distintas categorías vinculadas al periodismo y la producción de contenidos digitales.

Los Martín Fierro de Portales Web celebran este año su segunda edición y buscan reconocer el crecimiento de los medios digitales y las nuevas formas de producción periodística en un escenario donde el consumo de noticias se traslada cada vez más hacia las plataformas online.

Los ganadores serán elegidos por los integrantes de APTRA, en una votación que representa un reconocimiento entre pares dentro de la industria periodística argentina.