Un intento de robo terminó con un delincuente muerto en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, luego de que un policía franco de servicio se defendiera a los tiros cuando intentaban sustraerle su camioneta.

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Según informaron fuentes policiales y judiciales, el subcomisario Walter Pacheco, de 47 años, llegaba a su domicilio a bordo de una Volkswagen Amarok cuando fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en un Peugeot 208 blanco.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los asaltantes descendieron del vehículo y amenazaron al efectivo con fines de robo. Ante esa situación, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y efectuó varios disparos para repeler el ataque.

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Uno de los proyectiles impactó en uno de los sospechosos, identificado como Tobías Robles, de 16 años. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Balestrini, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego en la zona abdominal. Pese a las maniobras de reanimación, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

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Según indicaron los investigadores, el adolescente registraba antecedentes penales por una causa de homicidio en ocasión de robo, aunque se encontraba en libertad por ser menor de edad.

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Los otros tres integrantes de la banda lograron escapar en el Peugeot 208 sin concretar el robo. Posteriormente se estableció que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo solicitado por una dependencia policial de Gregorio de Laferrere en el marco de una causa por robo agravado.

La Justicia no tomó medidas contra el efectivo

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza. Tras las primeras actuaciones, el funcionario judicial no dispuso ninguna medida restrictiva contra el policía al considerar, en principio, que actuó en un contexto de legítima defensa.

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En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de identificar y localizar a los tres prófugos que participaron del intento de asalto.