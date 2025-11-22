Un joven de 17 años permanece internado en estado reservado luego de ser baleado por un policía bonaerense retirado durante un intento de robo en Hurlingham. El hecho ocurrió cuando dos motochorros abordaron a una joven que esperaba para cruzar el semáforo.

Según reconstruyó Primer Plano Online con fuentes de la investigación, el teniente jubilado de 53 años pasaba por el lugar cuando observó la maniobra delictiva y decidió intervenir para auxiliar a la víctima.

En ese momento, los delincuentes le apuntaron y le dispararon. El policía respondió utilizando su arma reglamentaria y logró que los agresores intenten huir. En el escape, uno de los ladrones dejó caer una pistola Beretta, presuntamente la utilizada para disparar contra el agente.

Una hora después del enfrentamiento, mientras peritos de Gendarmería trabajaban en la escena del hecho, un joven con lesiones compatibles con las del tiroteo ingresó al Hospital Posadas. Llevaba una campera blanca y negra y un pantalón oscuro, la ropa que coincidía con la descripción aportada por el policía.

El adolescente presentaba un disparo en el cuello y otro en el abdomen. Fue operado de urgencia y quedó internado en terapia intensiva en estado reservado.

Mediante el cotejo de imágenes y testimonios, se confirmó que se trataba de uno de los motochorros involucrados en el intento de robo. El joven posee múltiples antecedentes delictivos, incluso desde antes de alcanzar la edad de imputabilidad.

El fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de Morón, ordenó la aprehensión y custodia policial del joven, acusado de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

Respecto del policía retirado, la fiscalía no tomó medidas en su contra, al considerar que actuó en legítima defensa al intervenir para evitar el robo y proteger a la víctima.