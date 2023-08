Se trata de Héctor Griffini, quien encabeza una de las tres listas que propone Juntos por el Cambio en Luján. El dirigente tuvo un encuentro con vecinos junto a la precandidata a senadora Cynthia Hotton.

“Presencia policial, acompañar a las fuerzas y usar la tecnología. Eso, con decisión política es implacable. Es ir a buscar a los delincuentes hasta abajo de la cama. No ser cómplice como ahora, porque la inacción es complicidad. Es momento de actuar con firmeza frente a la inseguridad que se apoderó de nuestras calles. Los vecinos no pueden vivir con miedo y es nuestra responsabilidad también como vecinos de Luján, como futuros gobernantes, cambiar esta realidad que el intendente no atiende, ni escucha”, señaló Griffini quien acompaña a Larreta y Santilli en la boleta electoral.

El precandidato expresó: “Con Horacio (Rodríguez Larreta) y Diego (Santilli), venimos coordinando un plan integral que aborda la seguridad desde diferentes frentes, involucrando a todas las fuerzas y trabajando en conjunto con la comunidad para prevenir el delito. Nuestro objetivo es que cada rincón de nuestro distrito esté protegido, los chorros en las cárceles y el laburante tranquilo".