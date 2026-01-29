La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, María Florencia Arietto, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para instituir el 24 de enero como el “Día provincial del valor y la lealtad de los canes K9” en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone un reconocimiento oficial a los perros que integran las fuerzas policiales y rinde homenaje a “Feo”, un can del grupo Halcón que falleció en servicio.

“Presentamos el proyecto de ley para instituir el día de la lealtad y el valor de los canes K9 Feo en la provincia de Buenos Aires, en conmemoración de Feo, el perro comando Halcón fallecido sin reconocimiento de la Policía Bonaerense el pasado 24 de enero”, expresó Arietto.

En su artículo primero, la iniciativa establece la creación de la fecha conmemorativa y su incorporación al calendario oficial de actos y conmemoraciones de la provincia, a celebrarse cada 24 de enero. Además, encomienda al Poder Ejecutivo provincial la promoción de actividades educativas y de difusión destinadas a visibilizar la labor que cumplen los canes dentro de las fuerzas de seguridad.

El texto legislativo destaca de manera explícita la figura de Feo como ejemplo de dedicación y servicio, tras años de trayectoria operativa dentro de la estructura de seguridad bonaerense. En ese sentido, también asigna un rol central al Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Javier Alonso, al que propone involucrar en el otorgamiento de medallas y menciones de honor a los perros policías más destacados.

Asimismo, el proyecto impulsa la instalación de un busto conmemorativo de Feo en la división K9 del grupo Halcón. La iniciativa también repasa el recorrido de Feo dentro de la fuerza, con participación en más de 24 operativos y un rol táctico clave en allanamientos, durante los cuales sufrió heridas de gravedad en el cumplimiento de su deber.

