Carlitos vive en Todd, un pequeño pueblo rural del partido de Arrecifes con menos de 800 habitantes. Desde ahí salió decidido a perseguir un sueño que viene alimentando hace tiempo: presentarse al casting de Gran Hermano 2026 en Telefé. Pero su travesía no fue sencilla.

Según relató Radio-News Arrecifes, mientras avanzaba en bicicleta por la ruta entre Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco, sufrió una rotura que lo dejó varado en medio del camino. Fue auxiliado por vecinos que pasaban por la zona, quienes lo trasladaron hasta una estación de servicio en Areco, donde pudo descansar y recuperarse del largo tramo recorrido.

Al día siguiente, sin posibilidad de continuar pedaleando, fue llevado hasta Pilar y desde allí logró seguir viaje rumbo a Capital Federal. Finalmente llegó a Martínez, donde se encuentra listo para presentarse en el casting con la misma convicción que lo impulsó a salir desde su pueblo.

Su historia tocó fibras en Arrecifes y generó una cadena de apoyo pocas veces vista en redes locales. La publicación acumuló decenas de comentarios, muchos de ellos celebrando su esfuerzo y otros pidiendo que Telefé lo tenga en cuenta por su sacrificio.

“Con tanto sacrificio ya tenés que ser participante de GH”, escribió Lidia Viviana Díaz. “Vamos Carlitos, Arrecifes te apoya”, sumó Yanina González. “Al menos le hubieran pagado los pasajes, es un peligro que vaya así”, opinó Daniela Romina, marcando la preocupación por el estado del viaje.

Los mensajes de aliento se multiplicaron durante toda la jornada. “Vos sí que te merecés ingresar”, expresó Jorge Garrido, uno de los fans destacados de la página. “Seguí tus sueños, no aflojes hermano”, agregó Juan Ángel Jordán. También aparecieron bendiciones, deseos de éxito y emojis acompañando cada comentario.

El impulso de Carlitos, nacido en una localidad tan pequeña como Todd, generó una ola de cariño que se extendió por toda la zona. Su historia se volvió símbolo de esfuerzo y de la fuerza que puede tener un sueño cuando un pueblo entero se pone detrás.

Ahora resta saber si Telefé lo convocará. Mientras tanto, en Todd y Arrecifes, Carlitos ya es el participante del pueblo.