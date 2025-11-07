Un puma fue captado caminando por las calles de Valeria del Mar, generando sorpresa y preocupación entre los vecinos de esta localidad balnearia bonaerense de Pinamar.

En la imagen, tomada desde una vivienda particular, se observa a un ejemplar de gran tamaño, aparentemente un macho adulto, desplazándose con calma por la calle Azopardo, a pocos metros de la intersección con Corbeta Julieta. Aunque hasta el momento es el único registro visual confirmado, los vecinos aseguran que los avistamientos de pumas son cada vez más comunes en la zona.

El hecho generó alarma en la comunidad, especialmente por el riesgo potencial que representa la presencia de un felino de gran porte para personas y mascotas, en un contexto donde la región se prepara para recibir turistas con la llegada del verano.

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios alertaron sobre incidentes anteriores en localidades cercanas:

“Andan por los montes de Cariló, ¡está lleno! En Costa Esmeralda se comieron un par de perros ya”, comentó una vecina.

Otros llamaron a la calma y a la protección del animal:

“Hay que informarse sobre qué hacer en caso de cruzarlo y dejar que sean felices”.

También hubo quienes advirtieron sobre el impacto ambiental del avance urbano:

“Se están quedando sin lugar para vivir, ya que están ocupando todos los campos cerca del mar para hacer barrios privados”.

Desde organismos ambientales y de seguridad se recuerda que el puma (Puma concolor) es una especie nativa del territorio bonaerense, que en los últimos años ha vuelto a expandirse hacia zonas de la llanura y la costa debido a la reducción de su hábitat natural.

Hasta el momento, no se informó la captura ni intervención oficial sobre el ejemplar registrado en Valeria del Mar. Sin embargo, especialistas recomiendan no intentar acercarse ni ahuyentarlo, y dar aviso inmediato a las autoridades locales o a Defensa Civil en caso de un nuevo avistamiento.